СМИ: летевший в Белгород самолет со сработавшим датчиком сел в Шереметьево

Пассажирский самолет рейса Симферополь-Белгород, у которого в полете сработал датчик отказа гидросистемы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.

«Около 19:12 мск самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается», — заявил он.

Иные подробности не приводятся. Официально информация пока не подтверждена.

Накануне у пассажирского Airbus A-321 на маршруте Симферополь--Белгород в полете сработал датчик отказа одной из гидросистем. По решению экипажа самолет приготовился к экстренной посадке в Москве.

В тот же день в Домодедово совершил аварийную посадку самолет на рейсе Симферополь — Москва.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва, над Удмуртией подал сигнал тревоги и начал снижение. Позже он совершил посадку в аэропорту Казани.