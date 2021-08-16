Сенегалец в женской одежде три дня обманывал экзаменаторов, чтобы помочь любимой

Хадим Мбуп решил помочь своей девушку сдать выпускные экзамены и для этого переоделся в ее одежду. Об этом сообщает издание LADBible.

Девушка Мбупа, 19-летняя Ганге Диум опасалась за то, что не сможет сдать экзамены по английскому и попросила своего молодого человека, 22-летнего студента университета помочь ей. Мужчине удавалось три дня подряд писать сложные экзамены в женской одежде и обуви. Лишь на четвертый день экзаменационная комиссия подумала, что что-то не так. Поняв, что экзамен пишет не тот человек, экзаменаторы вызвали полицию.

Сейчас паре грозит отстранение на пять лет от участия в любых государственных экзаменах.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как голливудские звезды устраивали коррупционные схемы для того, чтобы их дети смогли успешно окончить лучшие университеты США.