Главу Минздрава Шри-Ланки отстранили за борьбу с COVID-19 с помощью колдовства

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

В январе Ванняраччи заявлял, что использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. При этом она заболела COVID-19 и проходила лечение в реанимации одной из клиник.

Кроме использования зелий Ванняраччи вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке, отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что чиновницу понизили в должности, но при этом она останется в составе правительства. Она возглавила менее важное в условиях пандемии министерство транспорта.

Ранее стало известно, что Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку в зимний период.

Теперь у россиян появится возможность лететь таким образом на островное государство два-три раза в неделю.