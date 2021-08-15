Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2 км

Специалисты зафиксировали на вулкане Карымский на Камчатке пепловый выброс на высоту 509 метров. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Высота вулканического облака 1 500 - 2 000 метров. Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Согласно спутниковым данным KVERT, пепловый шлейф простирается примерно на 57 км к юго-востоку от вулкана. Взрывы пепла высотой до 6-7 км могут произойти в любое время. Продолжающаяся деятельность может повлиять на низколетящие самолеты», — говорится в сообщении.

В KVERT отмечают, что цветовой код опасности для авиации в районе вулкана Кармыский остается на оранжевом уровне.

Ранее самый северный из действующих вулканов Камчатки, Шивелуч начал извергать лаву на фоне резкого повышения своей активности. Сейсмологи уточнили, что по склонам Шивелуча движутся раскаленные потоки лавы, а также происходят выбросы пепла.

Сотрудники вулканостанции призывают не приближаться к Шивелучу и покинуть его окрестности.