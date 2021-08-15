В Роспотребнадзоре посоветовали исполнять народные песни для восстановления после COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления легких после коронавируса хорошо помогает петь народные протяжные песни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исполнять протяжные песни стоит на выходе, отмечает эксперт. Делать это необходимо негромко в удобной тональности.

«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», — рассказала Омарова.

Она добавила, что для восстановления после заболевания также должно быть сбалансирование питание. Из-за потери белка Омарова советует употреблять белковую пищу, цельнозерновые продукты, необходимо количество сезонных овощей и фруктов, и «практически пожизненно, прием витамина D».

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