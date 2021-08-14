Жители Анапы ловят рыбу в поле после наводнения

Рыба из карпового хозяйства «Красная горка» в станице Гостагаевской (Анапа) утекла в поле после наводнения. В Instagram появились видеозаписи, на которых местные жители собирают улов и увозят его мешками.

Как сообщила «Коммерсанту Кубань» владелица «Красной горки» Галина Шишкина, ущерб пока оценить сложно, он станет известен, когда будет остановлено течение. Она заявила, что вода вместе с рыбой еще большим потоком продолжает прибывать из пруда.

По словам представителя хозяйства, в поле попало уже около 15 тонн карпа, 10 тонн толстолобика и немного сомов.

«Карп небольшой, его пока не ловят, сегодня только крупных толстолобиков увозят мешками», — добавила Шишкина.

Накануне в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней.

В Краснодарском крае второй день наблюдается аномальная погода. В ночь на 13 августа стихия ударила по Анапе, Крымску, Темрюку и другим районам края: затопило свыше 1,4 тыс. домов местных жителей, электроснабжения лишились свыше 108 тыс. человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, службы оказывают местным жителям всю необходимую помощь, в частности, откачивают воду, восстанавливают водоснабжение.

Ранее в августе редкую рыбу с «человеческими зубами» выудили в американском штате Северная Каролина.