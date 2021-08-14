Опубликовано видео крушения российского пожарного самолета в Турции

Telegram-канал «Подъем» выложил видео с моментом крушения российского пожарного самолета Бе-200, который разбился в субботу, 14 августа, на юге Турции.

На кадрах видно, как воздушное судно врезается в гору.

Как сообщает у себя в Twitter Министерство обороны Турции, Военно-воздушные силы (ВВС) республики направили самолет и вертолет к месту падения Бе-200 для участия в поисково-спасательной операции.

Самолет был арендован турецкими властями у МЧС России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

Ранее Минобороны России заявило, что экипаж самолета выполнял задание по тушению очагов пожара.

По данным министерства, на борту Бе-200 были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Как сообщалось, выживших при крушении пожарного самолета нет.