Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

Выживших на самолете Бе-200, который разбился у города Кахраманмараш, на востоке Турции, нет, передает телеканал NTV.

По информации телеканала, связь с воздушном судна была потеряна через некоторое время после начала тушения. Это был один из самолетов, который принимал участие в тушении пожаров в провинции Мугла.

По предварительным данным, он не смог набрать нужную высоту после забора воды и влетел в скалы.

Самолет был арендован Турцией у МЧС России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

Ранее стало известно, что к месту падения в районе Кысык была направлена поисково-спасательная группа.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Для тушения пожаров в Турцию были направлены, в том числе, российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Сильнее всего пострадали в результате лесных пожаров курорты Бодрум и Мармарис.

8 августа турецкие власти сообщили, что лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, больше нет.