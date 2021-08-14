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Под завалом на шахте в Китае находятся 19 человек

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Global Look Press

Один человек погиб и еще 19 оказались под завалом в результате аварии на угольной шахте, сообщает глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN).

Уточняется, что обрушение произошло на шахте в уезде Гангца провинции Цинхай на северо-западе Китая. На момент аварии под землей находились 21 человек. Двоих пострадавших удалось вытащить, вскоре один из них погиб.

Спасательные операции продолжаются.

Ранее на шахте Анжерская Южная один человек погиб, еще один пострадал в результате выброса метана и обрушения горной породы.

До этого на золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще до 10 рабочих эвакуировались из шахты самостоятельно.

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