Мужчину, который сутки удерживал школьницу в Иркутской области, арестовали

Тайшетский городской суд постановил арестовать мужчину, убившего двоих человек и после этого державшего в плену семиклассницу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

«Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, а также убийства двух лиц. По данным следствия, 45-летний житель города Тайшет расправился с 74-летней женщиной и ее 48-летним сыном, а после в течение дня удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей. Он нанес девочке различные телесные повреждения.

Он признался в совершенном преступлении, говоря, что начал наносить удары «ни с того ни с сего». Полиция узнала о случившемся от подруги семиклассницы. Та написала sms, что к ней в дом вломился неизвестный мужчина и не дает уйти.

Позднее школьницу направили на медицинское обследование.

В СК рассказали, что в 2018 году злоумышленник условно-досрочно освободился из колонии в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В рамках возбужденного уголовного дела по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) следователи дадут правовую оценку работы органов, которые контролировали его освобождение.