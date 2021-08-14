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Главный диетолог Москвы посоветовала мыть бахчевые с мылом

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что поверхность арбузов и дынь перед употреблением необходимо мыть водой с мылом, чтобы избежать риска попадания микробов в организм. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стародубова отметила, что риск попадания микробов с поверхности бахчевых в мякоть при разрезании, а в дальнейшем в организм – крайне велик.

Если арбуз или дыня были повреждены при перевозке или хранении, а мякоть имеет странный цвет, аромат или консистенцию, то их лучше не есть.

Диетолог подчеркнула, что необходимо защищать поверхность бахчевых от загрязнения и от летающих насекомых, потому что они могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов, способных вызывать различные инфекционные заболевания и пищевые отравления.

«Арбуз и дыню не стоит есть вместе с косточками. Кожура у семян арбуза и особенно дыни очень жесткая, поэтому употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом», — рассказа Стародубова.

Ранее Стародубова рассказала, что арбузы и дыни не рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью и сахарным диабетом.

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