Около тысячи детей эвакуированы из лагерей на Кубани из-за ливней

Около тысячи детей из лагерей на Кубани были эвакуированы в безопасное место из-за подтоплений, вызванных ливнями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что из детского оздоровительного лагеря «Северянка» Темрюкского района эвакуированы 330 человек. 332 ребенка перевезены из лагеря «Огонек», еще 45 детей — из «Ровесника» в Славянском районе. Также 225 детей эвакуированы из детского лагеря «Лебяжий Берег» Славянского района.

Для всех детей организовано горячее питание, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируются вплоть до 15 августа. В ряде районов введено чрезвычайное положение и режим повышенной готовности — ожидается, что на отдельных территориях может выпасть до 150 мм осадков, что побьет несколько многолетних рекордов. С наибольшими последствиями непогоды столкнутся в Крыму, однако на Кубани также предупреждают об угрозе подъема уровня воды и призывают жителей не покидать свои дома.