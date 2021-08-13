Выписаны из больницы все дети, отравившиеся в поезде Мурманск-Адлер

Все дети из Мурманской области, госпитализированные после отравления в поезде Мурманск - Адлер, выписаны из больницы, и отправлены с сопровождающим к месту отдыха в детский лагерь «Юбилейный». Об этом сообщило министерство образования и науки Мурманской области на официальной странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что из больниц Туапсе 9 августа были выписаны 36 детей, которые были пассажирами поезда Мурманск — Адлер, следовавшего в оздоровительные лагеря. Детей в их поездке будут сопровождать медики, которые продолжат наблюдать за их состоянием в детских оздоровительных лагерях.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Позже сообщалось, что в вагоне-ресторане поезда, в котором ужинали дети, были найдены просроченные продукты. Правоохранители при осмотре данного вагона обнаружили продукты с истекшим сроком годности, у которых отсутствовала маркировка. Также она нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью.