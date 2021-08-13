Врач в Новокузнецке отказалась назначать лечение пациентке с температурой

В Новокузнецке врач отказалась назначать лечение и выписывать направление на обследование пациентке с температурой 39°C. Видеоролик опубликовала в Instagram подруга пациентки.

Сотрудник медучреждения аргументировала свой отказ тем, что «надо было раньше приходить». Доктор обматерила девушку и выгнала из кабинета пациентку из-за того, что та вела съемку.

«Ковид она не подтверждает, лечение не назначает. Направление на СКТ не дает. Ведет себя по хамски, матерится. Да какой она врач после этого всего?», — сказано в подписи к видео.

Ранее в Бурятии 17-летний мальчик умер после похода к врачу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По данным Следственного комитета, на допросах врачи больницы отказались давать показания.