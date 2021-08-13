Мледенец в США застрелил мать, пока она общалась с коллегами по видео

21-летняя жительница Флориды Шемайя Линн скончалась от выстрела из огнестрельного оружия в спину, совершенного ее малолетним ребенком, сообщает Fox News.

В момент инцидента женщина разговаривала с коллегами по видеозвонку. В один момент участники видеоконференции услышали громкий хлопок и увидели, что женщина упала назад.

Полицией в дальнейшем было установлено, что причиной смерти был выстрел из оружия, с которым игрался сын Линн. Оружие принадлежало отцу ребенка, который хранил пистолет ненадлежащим образом. Следствие решает, будет ли владелец оружия обвинен в ненадлежащем хранении.

Информация всем, кто удивлен этой историей: храните ваше оружие в защищенном и закрытом месте. Инцидентов такого рода возможно избежать», — прокомментировал ситуацию офицер полиции Роберто Луис.

Ранее сообщалось, что в Америке двое человек были арестованы по обвинению в убийстве новорожденного.