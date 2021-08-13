Суд приговорил жителя Дагестана к 11 годам колонии за участие в ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева к 11 годам колонии за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации УК РФ.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — сказал представитель суда.

Приговор в законную силу еще не вступил.

По данным издания, в феврале 2020 года Абдуллагаджиев записал на свой телефон, как он приносит присягу руководителю «Исламского государства (организация запрещена в России)». Также он отправил аудиозапись другому человеку, попросив того передать сообщение главе террористической организации.

В ноябре Южный окружной военный суд 9 ноября приговорил к 16 годам колонии жителя Дагестана Анвара Касумова, вступившего в международную террористическую организацию «Исламское государство» и пытавшегося сформировать банду.