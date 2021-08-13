«Я — терминатор»: в сети обнаружено видео с откровениями стрелка из Плимута

В сети обнаружен канал на видеохостинге YouTube, принадлежащий, по всей видимости, Джейку Дэвидсону, устроившему стрельбу в Плимуте в Англии, в ходе которой погибло несколько человек. Об этом сообщает The Telegraph.

На канале есть несколько видео. В одним из последних мужчина жаловался на недостаток мотивации и жизненного драйва, неспособность похудеть и отсутствие сексуальной жизни. В конце видео Дэвидсон сказал, что хотел бы быть как «Терминатор», сражающийся с непобедимым искусственным интеллектом.

«Вы знаете, это конечно фильм, но иногда я думаю, что хочу быть как терминатор — несмотря на близкое поражение, все равно стараться выполнить свою миссию», — заявил он.

Стрелок сообщил, что в подростковом возрасте работал на стройке, когда чувствовал страсть к жизни, но с тех пор все растерял. Также он принадлежит к субкультуре «инцелов», разочаровавшихся в своей возможности вести нормальную сексуальную жизнь. В комментариях Дэвидсон сообщил, что отсутствие отношений, секса и эмоциональной поддержки его сильно демотивирует.

«Я всегда пытаюсь, но сейчас я как будто нахожусь в той точке, где я думаю о том, зачем я вообще пытаюсь что-то делать? Я все еще нахожусь в том же доме, в той же ситуации, в том же положении, все по-прежнему», — сказал Джейк.

Ранее сообщалось, что в Плимуте в графстве Девон в результате стрельбы погибло как минимум шесть человек.