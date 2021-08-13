В Японии 200 тысяч человек эвакуируют из-за ливней

В Японии, в префектурах Нагасаки и Кумамото на острове Кюсю, 200 тысяч человек получили предписание эвакуироваться из-за сильных ливней, сообщает телеканал NHK.

«Люди должны укрываться в безопасных местах. Жителям районов, из которых может быть опасно эвакуироваться, следует переместиться на верхние этажи и оставаться в комнатах вдали от склонов», — указано в сообщении японского Национального метеорологического агентства.

За 48 часов в Нагасаки, в районе горы Ундзэн выпало 641,5 миллиметр осадков, 487,5 миллиметров выпали в городе Симабара, а также 444 миллиметра в городе Амакуса в соседней префектуре Кумамото.

Метеорологи сообщают, что сильные дожди вскоре начнутся в префектурах Хиросима и Симанэ, расположенных на западе крупнейшего острова Японии, Хонсю.

Также почти по всему Кюсю и на западе Хонсю действует предупреждение о грязевых оползнях.

Ранее мощный тайфун обрушился на Японию после Олимпиады.

Накануне в столичном регионе Канто, 30 000 жителей Токио и ближайших к японской столице префектур получили предписание на эвакуацию из-за приближающегося к городу тайфуна «Миринэ». Тайфун двигался на северо-северо-восток со скоростью около 25 км/ч.