В США за 10 лет доля белого населения сократилась на 8,6%

В Соединенных Штатах за 10 лет наблюдения, с 2010 по 2020 год, доля белого населения сократилась на 8,6%, сообщает The Washington Post со ссылкой на перепись населения страны.

Показатель процентного количества белого населения составил в 2020 году составил 57,8%, впервые с 1790 года снизившись до отметки ниже 60%. Вместе с тем рост показали такие категории, как азиаты и представители латиноамериканского населения.

Традиционно, в американских переписях населения латиноамериканцы указываются как отдельная раса — в 2020 году они составили 18,7% населения США. Вместе с тем, число афроамериканцев остается в США стабильным — 12,1% в 2020 году.

Также значительный рост показывает категория людей, которые указывают несколько рас — в 2020 году в США «мультирасовых» людей зарегистрировано 33,8 млн человек.

По мнению исследователя-демографа Уильяма Фрея из Института Брукингса, снижение доли белого населения Соединенных Штатов связано с «эпидемией опиоидов» — массовым употреблением наркотиков, а также низкой рождаемостью среди так называемых «миллениалов» — населения, родившегося с 1981 по 1996 год.

По словам Фрея, доля белого населения может снизиться до 50% и ниже к 2045 году.