Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали об инциденте

Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали о том, как людям помогали выбраться из машины и о силе ударной волны, сообщает РИА «Новости».

«В момент ЧП находились неподалеку, буквально проезжали на автомобиле по противоположной стороне улицы. После взрыва бросили автомобиль на аварийке на обочине, перешли дорогу. Видим, люди начинают сами выбегать из автобуса - ну, кто в состоянии. Кто нет — другие люди, просто стоящие, помогали», — рассказал очевидец Руслан Громов.

Другой очевидец, Роман Гринев, рассказал о том, что взрывная волна вызвала сильный разлет осколков стекла из автобуса.

«Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок, было очень много дыма. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги», — рассказал Гринев.

Мужчина уточнил, что осколки стекла люди потом находили на другой стороне шести полосной дороги.

Ранее СК классифицировал взрыв автобуса в Воронеже как оказание услуг, угрожающих безопасности.