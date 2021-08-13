На Украине вожатые детского лагеря уволились, после того как включили детям «Катюшу»

Несколько сотрудников детского лагеря «Чайка», расположенного в Хмельницкой области Украины, были вынуждены уволиться после того, как одна из вожатых включила детям российские и советские песни, сообщает телеканал «ТСН» со ссылкой на местного волонтера Лесю Иващенко.

Женщина в своем Facebook сообщила, что детям включили песни Басты, Моргенштерна, а также песни военных лет — «Катюша» и «День Победы». Между Иващенко и руководством «Чайки» произошел скандал.

Позднее сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая в комментарии для ТСН сообщила, что несколько сотрудников лагеря уволились после проверки, которую провели местные власти.

Ранее на Украине призвали законодательно разделить термины «российский» и «русский».

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.