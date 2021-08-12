Несколько человек погибли в результате стрельбы в британском городе Плимут

Несколько человек погибли в результате стрельбы в городе Плимут в графстве Девон, Великобритания, также сообщается о раненых, передает Sky News.

Стрелявший был убит, полиция не связывает произошедшее с терроризмом. Перестрелка произошла в районе Кейхэм около 18:10.

В данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полиция и медики.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в районе Сайт-Сайд в Чикаго (штат Иллинойс) погибла офицер полиции, еще один страж порядка находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел 7 августа около 63-й улицы. Полицейских быстро госпитализировали с тяжелыми ранениями. Позднее представитель пожарной службы города Ларри Лэнгфорд сообщил, что одна из пострадавших скончалась. Подозреваемый в стрельбе также был ранен, и его доставили в больницу.