Губернатор Воронежской области прибыл на место взрыва автобуса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прибыл на место взрыва в маршрутном такси. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также он дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа.

«Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. <…> На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — написал Гусев.

Он уточнил, что с 13 августа на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта.

«Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы», — говорится в сообщении.

Губернатор также выразил слова сочувствия всем пострадавшим и пообещал оказать всю необходимую помощь.

В маршрутном автобусе ПАЗ, по предварительным данным, произошел взрыв газового оборудования. Пострадали 12 человек, как минимум одна из травмированных находится в крайне тяжелом состоянии.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса в Воронеже.