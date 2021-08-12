Очевидец рассказал о взрыве автобуса в Воронеже

Свидетели взрыва автобуса в Воронеже рассказали о том, что происходило на месте происшествия сразу после ЧП. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Мы стояли на светофоре, произошел резкий хлопок, немного заложило уши и вверх пошел серый столб дыма, именно серый, не черный. Через секунд 30 после взрыва к нему побежали люди, человек двадцать. Мы видели людей на асфальте, видимо, в тяжелом состоянии. Стоит около десяти служебных машин, стекла и куски металла от автобуса разбросаны по всей дороге. И большое количество людей. Ну, там были слышны крики, чтобы принесли нашатырь, доставали из автобуса вещи», — рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали при взрыве газа в автобусе в Воронеже. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются. Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами.