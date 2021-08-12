Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Канадец приобрел в комиссионке картину за $96 и удивился ее реальной стоимости 19:55
Экс-президент «Спартака» считает, что письмо ветеранов... 19:55
Талибы* объявили о захвате одной из крупнейших афганских провинций Герат 19:51
В Турции ликвидированы все лесные пожары 19:51
Комментатор Орлов раскритиковал Винер-Усманову 19:50
Adidas объявил о продаже Reebok за €2,1 млрд 19:32
Еще четыре российский легкоатлета получили право на участие в международных... 19:30
ВС США: наших датчиков недостаточно для обнаружения российских гиперзвуковых ракет 19:29
Жителей Юга России предупредили о «библейском потопе» 19:26
Ученые рассказали, почему деменция убивает женщин больше, чем мужчин 19:25

Появилось видео ДТП, в котором нетрезвый водитель протаранил остановку в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Опубликовано видео ДТП с участием водителя, который въехал в остановку на юго-западе Москвы и сбил двух женщин. Кадры распространил Telegram-канал LIFE SHOT.

Днем, 12 августа, автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, однако спасти ее жизнь не удалось.

Позднее в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что въехавший в остановку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Солдат спит — пенсия идет. Срок службы в армии могут засчитать в страховой стаж
Депутаты объяснили, как военная служба поможет выйти на пенсию досрочно
«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС
В космической отрасли рассказали о просверлившем МКС человеке
«Это какой-то плаксивый сброд»: чиновник рассказал о жителях Красноярского края
В Госдуме дали оценку словам советника губернатора Красноярска о «ноющих» жителях
Талибы* объявили о захвате одной из крупнейших афганских провинций Герат
Лукашенко прервал доклад чиновника и попросил «не ругаться матом»
Экс-президент «Спартака» считает, что письмо ветеранов в «Лукойл» не исправит ситуацию в клубе
Канадец приобрел в комиссионке картину за $96 и удивился ее реальной стоимости
Новости и материалы
В Турции ликвидированы все лесные пожары
Комментатор Орлов раскритиковал Винер-Усманову
Adidas объявил о продаже Reebok за €2,1 млрд
Еще четыре российский легкоатлета получили право на участие в международных турнирах
ВС США: наших датчиков недостаточно для обнаружения российских гиперзвуковых ракет
Жителей Юга России предупредили о «библейском потопе»
Ученые рассказали, почему деменция убивает женщин больше, чем мужчин
«Почему все голые?!»: в интернете обсудили, что американцев шокирует в Европе
Подсчитано, сколько дней в среднем россияне отдыхают за границей
Ветераны «Спартака» опубликовали письмо в «Лукойл» об уничтоженном имидже клуба
Въехавший в остановку на юго-западе Москвы водитель был пьян
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии
Чиновникам, оштрафовавшим спортсменок за отказ выходить в бикини, предложили уйти в отставку
Пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы женщина скончалась в больнице
Собачник попросил придумать имя его шарпею, но все пошло не так, как он рассчитывал
Свердловский губернатор предложил выращивать коноплю для пополнения бюджета
Астрономы рассказали, как наблюдать вспышку звезды невооруженным взглядом
Шойгу прибыл в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями
Все новости
«У Ми-8 нет поплавков, поэтому катастрофа была неизбежна»
В СК назвали возможные причины крушения Ми-8 на Камчатке
Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем
Глава МИД России рассказал, зачем Запад «подыгрывает» властям Украины
В чем Хантер Байден признался проститутке
Сын Байдена обвинил российских наркоторговцев в краже своего ноутбука
«За нами действительно следят»: почему не стоит доверять своему смартфону
ESET: 77% граждан считают, что за ними следят через их гаджеты
«Выжившие»: сонная российская постапокалиптика для тех, кто пережил «Эпидемию»
Рецензия на сериал «Выжившие» от Бориса Хлебникова и Романа Волобуева
Где делают пропаганду страны НАТО
Как работают зарубежные военные центры, ведущие информационную работу против Москвы
«Пещерный национализм»: в Казахстане дадут правовую оценку «языковым патрулям»
В администрации президента Казахстана осудили «языковые рейды» в стране
Можно ли наказать создателей «нюдсов»
В сети завирусился «обнажающий» женщин сайт
Горячее блюдо: раскрыта природа мести
Ученые выяснили, на что готовы люди ради наказания обидчика
«Куомо был моим Богом»
Как губернатор Нью-Йорка из любимчика женщин превратился в предателя
«ЧС каждый день». Крым снова страдает от сильных дождей
В Крыму из-за ливней перекрыли трассу «Таврида»
Уже извинились: за что Иран обиделся на послов России и Великобритании
Главу российского диппредставительства вызвали в МИД Ирана из-за фото с британским послом
Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях