Появилось видео ДТП, в котором нетрезвый водитель протаранил остановку в Москве

Опубликовано видео ДТП с участием водителя, который въехал в остановку на юго-западе Москвы и сбил двух женщин. Кадры распространил Telegram-канал LIFE SHOT.

Днем, 12 августа, автомобиль марки Skoda протаранил автобусную остановку на юго-западе Москвы. По свидетельствам очевидцев, на остановке стояли четыре человека, когда автомобиль марки Skoda влетел в них. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Ребенок в салоне авто получил травмы, а стоявшую на остановке женщину зажало между автомобилем и металлической конструкцией. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, однако спасти ее жизнь не удалось.

Позднее в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что въехавший в остановку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.