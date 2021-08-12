В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов

В морском порту Выборга Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов с буксира, пришвартованного к причалу. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, утечка произошла с буксира «Товарищ Андрей». Объем вытекшего в акваторию топлива не превышает 100 литров. В настоящее время последствия локального загрязнения в Выборгском заливе устранены. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте также приступили к проверке. По информации пресс-службы ведомства, произведен осмотр места происшествия, буксира, назначены необходимые исследования, организован комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин случившегося.

7 августа стало известно, в порту города Новороссийск произошел залповый выброс сырой нефти при погрузке греческого танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции). Отмечалось, что инцидент произошел в море в 6 км от берега. Следователи возбудили уголовное дело по статье о загрязнении морской среды после разлива нефти у Новороссийска.