Мальчик погиб от удара электрическим током в Нижнем Новгороде

Девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током на территории школы в Сормовском районе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Инцидент произошел 11 августа. Согласно информации СК, ребенок задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортивного зала школы. Он скончался на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливать причину смерти мальчика будут судмедэксперты. Уголовное дело находится под контролем руководителя регионального следственного управления.

Ранее сообщалось, что на Урале ребенок дотронулся до кондиционера и умер. Инцидент произошел, пока ребенок ждал маму на крыльце магазина. Мальчик вышел на улицу, потому что ему стало жарко внутри.