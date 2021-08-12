Пассажир затонувшего МИ-8 рассказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Один из пассажиров вертолета МИ-8, который ранее разбился с туристами на борту на Камчатке, Виктор Стрелкин рассказал о том, как не успел отстегнуть ремни безопасности сидевшего рядом с ним ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Камчатского края.

По словам мужчины, он уснул во время полета, очнулся от того, что напор воды ударил ему в лицо.

«Рядом со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся и был сонным. Я успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета, где сверху был кусок воздуха», — рассказал спасшийся пассажир.

Он успел сделать вздох, после чего кабина сразу заполнилась водой.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал, что среди погибших в результате крушения вертолета МИ-8 значится один ребенок.

Место Стрелкина находилось в первом ряду судна. Когда он отстегнулся, вода перенесла его в кабину пилотов, откуда он начал выплывать на поверхность через разбитое стекло. Мужчина считает, что в тот момент вертолет был на глубине от 8 до 9 метров, такие предположения он выразил в связи со своим опытом во фридайвинге.

Путешественник уверен, что его и других пассажиров спасла быстрая реакция людей на берегу, так как первые две лодки добрались до спасшихся через пять минут.

Ранее другой пассажир затонувшего МИ-8 Георгий Кованцев рассказал, как ему удалось спастись.