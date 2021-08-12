В России обновлен рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 808 пациентов, что стало новым рекордом с начала пандемии, сообщает оперативный штаб.

Всего за день в стране выявлено 21 932 новых случая заражения коронавирусом, они зафиксированы во всех 85 регионах. При этом 8,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 20 195 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрирован 6 534 791 случай COVID-19, скончались 168 049 пациентов, выздоровели 5 828 972 человека.

Днем ранее, 11 августа, в стране был в четвертый раз повторен предыдущий рекорд по числу летальных исходов коронавирусной инфекции — скончались 799 человек.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко развеял мифы о вакцинации от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».