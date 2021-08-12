Молодожены из России пожаловались на фекалии в номере турецкого отеля

Пара российских туристов пожаловались на испорченный медовый месяц из-за найденных в номере турецкого пятизвездочного отеля экскрементов, сообщает портал TourDom.

По данным издания, турагент попросила сотрудников гостиницы украсить номер шариками к приезду молодоженов. Однако после заселения супруги обнаружили на полу коричневую субстанцию, напоминающую фекалии. При этом в номере был соответствующий запах — «пахло отнюдь не шариками», а кондиционер не работал.

Работники отеля заявили, что «во-первых, это была шоколадка», к тому же, она не могла остаться от предыдущих гостей – по данным администрации, номер был тщательно убран и продезинфицирован перед заездом новых постояльцев.

«Печально, что отель перекладывает все на туристов, а не признает вину», — сказала турагент.

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