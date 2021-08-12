До +24°С ожидается в Москве 12 августа

В четверг, 12 августа, жителей Москвы ожидает облачная погода, столбики термометров покажут до +24°С. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

В течение дня в столице прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха будет +22...+24°С. Скорость ветра не превысит 10 м/c.

Атмосферное давление составит около 744 мм рт. ст. Ночью температура воздуха опустится, достигнув значения в +14...+16°С. По области ожидается небольшой дождь.

При этом показатели атмосферного давления и ветра останутся идентичными дневным.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последний месяц лета будет в Центральной части России дождливым и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа.

Также сообщалось, что четверг станет самым дождливым 12 августа в Москве с начала столетия.