Полиция задержала лжебанкиров, обналичивших около 150 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Красногорске лжебанкиров, обналичивших порядка 150 миллионов рублей. Об этом заявили на портале «МВД Медиа».

Как установлено, двое мужчин и женщина предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в том, чтобы скрыть свои средства от налогового учета, услуги по обналичиванию.

Злоумышленники переводили деньги лиц, решивших участвовать в аферах, подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы.

«Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет», — уточнили в МВД.

В отношении мошенников возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Также фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее юрист рассказал, как мошенники могут взять кредит по копии паспорта.