В Германии медсестру-антипрививочницу подозревают в подмене вакцины на физраствор

Медсестра Красного Креста подозревается в том, что в центре вакцинации на севере Германии вводила людям физраствор вместо вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.

Мотив медсестры, имя которой не было названо, неясен, но, по словам следователей, она неоднократно высказывала «скептическое мнение» о вакцинах в соцсетях. Не уточняется, была ли она задержана или было ли предъявлено обвинение.

Следователь полиции Петер Бир сказал, что на основании показаний свидетелей существует «разумное подозрение на опасность».

Ранее сообщалось, что в Германии 8,5 тыс. человек получили укол с физраствором вместо прививки от коронавируса. По мнению властей, это касается вакцинаций, проведенных в период с 5 марта по 20 апреля. В ходе полицейского расследования было заявлено, что могла пострадать гораздо большая группа людей.

Отмечается, что большинство людей, вакцинированных в Германии в марте и апреле, являются пожилыми людьми с высоким риском заражения.

Ранее стало известно, что антипрививочница из США облизала ручку холодильника и продукты в супермаркете.