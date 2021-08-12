Инфекционист предполагает, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к зиме

Стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в России, возможно, произойдет лишь к зиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

По его словам, для формирования иммунной прослойки у россиян требуется время.

«Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться начнут заболевать», — предупредил инфекционист.

Привести к всплеску заболевания COVID-19 может отсутствие иммунной прослойка среди соотечественников.

Ранее ВОЗ сообщила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от коронавирус. Как указано в документе, испытания этих лекарств пройдут на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, в ней примут участие более 600 больниц в 52 странах.