В Иркутской области отец и сын своровали груз как герои «Форсажа»

Жители Иркутской области обворовали мчащийся на высокой скорости грузовик — как герои голливудского фильма «Форсаж». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В полицию обратился водитель фуры, у которого грабители похитили технику стоимостью более миллиона рублей. Он понял, что его обворовали, когда злоумышленники уже скрылись.

Получив оперативную информацию, что к краже могут быть причастны жители Тайшета, один из которых ранее привлекался к ответственности за подобные преступления, полицейские провели у них обыск. Во дворе принадлежащего подозреваемым частного дома была обнаружена часть пропавших товаров.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что отец и сын владеют двумя модифицированными автомобилями: отечественной легковой машиной и японским фургоном с откидывающимся лобовым стеклом и приваренным к полу металлическим кольцом, к которому можно прикрепить трос или веревку. Родственники заявляют о непричастности к ограблению.

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