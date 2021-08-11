В отношении забравшейся на дерево с арбалетом женщины возбудили уголовное дело

Против экоактивистки Ольги Кузьминой, которая залезла на дерево в Бабушкинском парке Москвы и отказалась спускаться возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц с применением оружия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.

По версии следствия, Кузьмина с неустановленными сообщниками пришла в парк и, обманув водителя строительного крана, забралась на дерево. Девушка сказала ему, что хочет посмотреть, есть ли на дереве вредные насекомые. Оказавшись наверху, она принялась выкрикивать лозунги против ведущейся поблизости стройки. Когда прибыли спасатели, Кузьмина пригрозила им спортивным арбалетом

Инцидент произошел 9 августа. Активистка просидела на дереве несколько часов. На следующий день Бабушкинский районный суд столицы приговорил ее к 6 дням административного ареста за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).