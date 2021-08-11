Отельеры Кипра оплатят дополнительные ПЦР-тесты для туристов

Отельеры Кипра нашли способ, как избавить непривитых иностранных туристов, в том числе россиян, от дополнительных расходов на тесты во время отдыха, сообщили в пресс-службе АТОР.

Согласно новым требованиям, введенным властями Кипра в связи с пандемией COVID-19, с 1 августа невакцинированным гостям острова необходимо сдать ПЦР-тест или на седьмой день после прибытия сделать экспресс-исследование на наличие антигенов. На привитых туристов, а также тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последних 180 дней, это требование не распространяется.

Дополнительный диагностический анализ требуется вдобавок к тем тестам, которые необходимы для въезда на Кипр из стран каждой цветовой зоны. Россия отнесена к «красной» группе, что означает, что российским туристам нужно сдавать два ПЦР-теста — до выезда и по прибытию.

Кипрские отельеры сочли ужесточение мер для российских туристов «выстрелом в ногу» и для того, чтобы сохранить российский турпоток, Кипрская ассоциация отельеров (PASYXE) заключила контракт с частной лабораторией, которая будет в выездном порядке проводить тестирование постояльцев гостиниц, входящих в ассоциацию. В министерстве по туризму Кипра уточнили, что все расходы на проведение тестирования полностью возьмут на себя правительство страны и отельеры.

Как сообщалось ранее, Кипр признает российские сертификаты о вакцинации.