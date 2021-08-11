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Роспотребнадзор рассказал для общества «Знание» о борьбе с коронавирусом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в прямом эфире российского общества «Знание», как жесткие ограничения помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией коронавируса. Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которая организовало «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Представитель ведомства рассказала о том, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 с начала распространения вируса в мире. По ее словам, российские структуры здравоохранения начали готовиться к борьбе с этой инфекцией еще на старте развития эпидемии в Китае, не взирая на то, что заболевших в России еще не было. В составе миссий ВОЗ российские специалисты посещали Китай, чтобы совместно с зарубежными коллегами оценить обстановку, обсудить вопросы борьбы с коронавирусом и выработать рекомендации.

В дальнейшем работа российских военных медиков, специалистов Роспотребнадзора и Минздрава в составе гуманитарной миссии РФ в Италии в марте прошлого года позволила не только оказать помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом, но и набраться опыта по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

«Мы поняли, насколько эта инфекция опасна и насколько мы к ней близки. Опыт, вынесенный из Китая, помог в подготовке профилактических мероприятий и послужил разработке рекомендаций ВОЗ по противодействию инфекции, которые легли в основу национальных рекомендаций во многих странах мира. При этом рекомендации обновлялись каждые две недели или каждый месяц, так как появлялась новая информация о подходах к лечению и профилактике, появлялись новые препараты, тест-системы, вакцины, и это находило отражение во временных рекомендациях ВОЗ», — рассказала Пшеничная.

Она указала, что наиболее сложным периодом стало начало распространения COVID-19 в мире, когда мир впервые столкнулся с заболеванием, велся поиск патогенеза, лекарств, а также подходов к терапии.

По словам Пшеничной, жесткие ограничения, введенные на начальном этапе, «помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по разработке вакцин, исследования и регистрацию лекарственных препаратов, разработать диагностические тесты и нарастить их объемы производства».

«Мы смогли создать резерв по времени, чтобы отразить атаку вируса, и когда жесткие ограничения были сняты, то многое было готово, удалось обойтись без новых локдаунов и избежать чрезвычайной ситуации», — заявила она.

Замглавы Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом относительно стабилизировалась, но она может изменяться в любой момент, если в популяцию попадет новый штамм, как это произошло со штаммом-«дельта».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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