Британские ученые изучили, почему возникает тревожность после пива и что с ней делать

Тревожность, возникающая после употребления пива — реальная и, к сожалению, — малоисследованная проблема, сообщает газета The Sun.

Ученые назвали феномен «hanxiety», сокращенно от английских слов «hangover» — похмелье и «anxiety» — тревожность.

Доктор Сара Адамс из Департамента психологии зависимости Университета Бата сообщила, что психологический дискомфорт на следующее утро после застолья связан с тем, как работает наша нервная система. Употребление алкоголя (как и других психоактивных веществ) влияет на баланс нейромедиаторов в организме.

«Одно из ключевых для понимания действия алкоголя веществ — это ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Это то, что мы называем основным тормозящим нейромедиатором. В основном, его функция заключается в том, что он просто снижает мозговую активность. Вот почему после пары первых напитков мы чувствуем себя более расслабленными и общительными», — сообщила специалистка.

При этом, выделение глутамата — гормона, отвечающего за обработку эмоций, память и ощущение страха подавляется. Мозг при этом активно пытается восполнить гормональный дисбаланс и на следующее утро компенсаторное выделение глутамата бывает слишком сильным.

На вопрос о том, как предотвратить «hanxiety» и что с ним делать, у ученых нет однозначного ответа, так как явление на данный момент плохо изучено. Тем не менее, команда из университета Экстера провели опрос среди любителей алкоголя и выявили, что застенчивые люди и люди с ментальными заболеваниями более подвергнуты риску развития тревожности после выпивки. Также было установлено, что хоть к развитию алкоголизма может привести любое употребление алкоголя, с «hanxiety» развитие патологического пристрастия более вероятно.

Решения, которые могут предложить ученые на данный момент довольно простые. Во-первых, необходимо развивать техники осознанности и развивать навыки контроля эмоций, во-вторых, — минимизировать или вообще исключить этанол из своей жизни.

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