Австралийская модель рассказала о том, как выжила в секте

Звезда австралийского аналога шоу «Холостяк» Эшли Фейркло рассказала изданию The People о том, как находилась в тоталитарной секте.

Когда модели исполнилось 25 лет, друг предложил ей поучаствовать в йога-тренинге в Румынии, на котором должны были преподавать настоящие мастера из Индии. Мастер-класс должен был продолжиться около полугода, сообщает девушка.

Когда она приехала, с самого начала надо было дать клятву о том, что все увиденное ей не будет никому рассказано. После этого ее заставили поклясться в верности главе школе, который был известен всем только как «Он». В течение нескольких месяцев, которые девушка провела в лагере, помимо занятий по йоге и «духовному совершенствованию» участникам тренинга рассказывались теории заговора про масонов и вред антикоронавирусной прививки.

Более того, к изумлению Эшли, участников сессий стали заставлять заниматься сексом друг с другом и смотреть порнографию. В качестве последнего испытания участницам предлагалось вступить в сексуальную связь с «Ним» в рамках тайного обряда инициации.

«Они пообещали, что весь мир будет у ваших ног, если вы пройдете через обряд. А в том случае, если какой-то женщине предложат эту возможность и она откажется, то она — упрямая, глупая и суеверная», — рассказала девушка.

После долгих переговоров ей удалось сбежать, но уже в Австралии она обратилась за психологической помощью, и ей был поставлен диагноз «посттравматическое расстройство».

Ранее сообщалось, что героиню сериала «Тайны Смолвиля» посадили в тюрьму за вербовку людей в секту.