До конца лета ипотеку планируют оформить более четверти россиян

Более четверти (26%) жителей России планируют подать заявку на получение ипотеки до конца лета, свидетельствуют данные исследования платформы залогового кредитования Online-Ipoteka. Об этом сообщает ТАСС.

«Около 42% респондентов из числа планирующих взять ипотеку надеются оформить кредит до повышения ставок», — говорится в сообщении.

Для 34% опрошенных причиной поторопиться с получением кредита стали опасения роста цен на недвижимость. Кроме того, 21% боятся, что вырастет первоначальный взнос, а 16% хотели бы взять ипотеку до возможного ужесточения требования к заемщикам.

Вообще не готовы брать кредит на жилье 15% респондентов. Еще 18% изучают условия его получения, а 41% не задумываются о покупке жилья в ипотеку в ближайшее время.

Среди тех, кто пока знакомится с условиями получения заемных средств на жилье, 54% не планируют подавать заявки в ближайшее время, рассчитывая на снижение цен на недвижимость, 24% — на снижение ставок, 22% — на запуск новых льготных госпрограмм. Еще 27% опрошенных копят на первоначальный взнос, а 16% планируют увеличить ежемесячный доход.

Директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков советовал получить решение по ипотеке в нескольких банках и сравнить условия. Он объяснил, что иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний.