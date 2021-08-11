Гинцбург: вакцина «Спутник V» за год подтвердила свое качество

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», зарегистрированная ровно год назад, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил в интервью газете «Известия» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективный, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала», — отметил Гинцбург.

По его словам, при разработке препарата использовался опыт, полученный на создании вакцин против Эболы и против ближневосточного респираторного синдрома, вызвавшего пандемию в 2012–2013 годах. Он также подчеркнул, что на сведения о безопасности препарата, которые публикуют иностранные регуляторы, никак не влияет российский Минздрав.

«Они совершенно объективны», — резюмировал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «Спутник V» в сентября или октябре.

Более 30 стран мира уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией в журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».