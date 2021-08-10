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В АТОР уточнили, угрожают ли туристам пожары в Греции

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Petros Giannakouris/AP

Ситуация с пожарами в Греции остается напряженной несмотря на то, что большинство крупных очагов уже взяты под контроль и происходят вне туристических зон. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что больше всего от огня пострадала северная часть района Эвбеи, где пожары бушевали в течение пяти дней. Там стихия нанесла ущерб тысячам зданиям, многие полностью уничтожены. По данным АТОР, жителей нескольких поселков эвакуировали на материк.

Уточняется, что огонь не распространился на те курорты, где обычно любят отдыхать российские туристы.

«На Корфу пожаров не было. Ситуацию на Родосе сразу взяли под контроль. На Крите серьезных возгораний не фиксировали. Сейчас пожар бушует на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей ничего не угрожает. Возгорание почти локализовано», — рассказали в пресс-службе крупного туроператора, передает РИА «Новости».

Причинами пожаров власти Греции называют человеческий фактор. Так, следователи за три дня арестовали более десяти человек за поджоги – как умышленные, так и по неосторожности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить российскую группировку в центральной Греции, отправленную на помощь стране в тушении лесных пожаров.

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