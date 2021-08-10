Пластик в океане сексуально возбуждает раков-отшельников, выяснили ученые

Ученые из Университета Халла в Йоркшире (Великобритания) провели исследование на раках-отшельниках и пришли к неожиданным выводам, сообщает Daily Mail.

Команда специалистов положила сорок особей членистоногих, выловленных у английского побережья, в пластиковые контейнеры с водой. После чего была измерена частота дыхания животных до и после введения в аквариум олеамида — жирной кислоты, образующейся при декомпозиции пластика.

По результатам эксперимента было выявлено, что наличие олеамида в воде явным образом повышает частоту респираторных процессов раков, что, вероятно, связано с возбуждением их нервной системы. Вещество известно тем, что является для некоторых видов членистоногих сексуальным феромоном и стимулятором. Более того, олеамид структурно похож на олеиновую кислоту — вещество, выделяющееся при разложении скелетов членистоногих и активизирующее поиск пищи у раков-отшельников — падальщиков по типу питания. Это может вести к негативным для популяции последствиям.

«Раки-отшельники могут опознать куски пластика как пищу из-за сходства олеамида с олеиновой кислотой», — сообщила доктор Паула Ширмахер.

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