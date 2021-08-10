Китайский суд оставил в силе смертный приговор канадцу

Народный суд верхней ступени китайской провинции Ляонин, рассмотрев апелляцию приговоренного к смертной казни гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, оставил решение в силе. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор признан обоснованным, а мера наказания подходящей, говорится в вердикте суда. В материалах разбирательства отмечается, что на процессе присутствовали два переводчика и сотрудники канадского посольства.

Шелленберга приговорили к высшей мере наказания за контрабанду 225 кг метамфетамина в январе 2019 года. Кроме того, суд распорядился конфисковать в пользу Китая все имущество канадца.

Изначально Роберта приговорили к 15 годам лишения свободы, это решение было принято в декабре 2018 года. Недовольный таким вердиктом канадский гражданин подал апелляцию: расследование возобновилось и обнаружились новые улики, отягощающие вину Шелленберга, после чего приговор ужесточили.

Шелленберг стал первым иностранцем, приговоренным в Китае к смертной казни за последние девять лет.

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