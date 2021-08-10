СК возбудил уголовное дело об истязании воспитанников детского интерната под Иркутском

Следственный комитет по Иркутской области начал расследование по факту применения физической силы к воспитанникам местной школы-интерната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«5 августа несколько воспитанников государственного общеобразовательного казенного учреждения «Школа-интернат р. п. Квиток» заявили в полицию, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. <…> По данному факту <…> возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что телесные повреждения получили трое воспитанников. По словам подростков, их наказали за самовольный уход из интерната.

В совершении преступления подозреваются четверо сотрудников школы, они задержаны. В зависимости от вида противоправных действий, их обвинили в п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).

Ранее суд в Иркутске приговорил к трем годам колонии экс-медсестру за избиение ребенка-инвалида.