В Мексике наркокартель пригрозил убить телеведущую

Крупнейшая преступная группировка Мексики «Картель нового поколения Халиско» распространила видео, в котором ее представители угрожают убить ведущую телеканала Milenio Азучену Урести за неправильное, по их мнению, освещение событий в штате Мичоакан. Об этом сообщает The Guardian.

На кадрах запечатлен человек, сидящий за столом и читающий послание в окружении вооруженных людей. Он обратился к журналистке от имени Рубена Осегеры Сервантеса, также известного как «Эль Менчо», лидера «Картеля нового поколения Халиско». Был ли это сам «Эль Менчо» — неизвестно.

Телеведущую обвинили в том, что она симпатизирует так называемым группам самообороны Мичоакана, с которыми картель воюет в настоящее время. По словам авторов видео, сопротивление организовали конкурирующие торговцы наркотиков.

Представители картеля добавили, что не хочтят ущемлять свободу слова, но требуют, чтобы освещение было равномерным.

Пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас заявил в Twitter, что правительство страны примет необходимые меры для защиты Урести.

Ранее в Мексике для борьбы с наркоторговцами легализовали использование марихуаны в немедицинских целях.