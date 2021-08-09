Турист из Челябинска пропал в горах Сочи

Спасатели разыскивают в горах Сочи 30-летнего туриста из Челябинска, который направлялся на маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику. Об этом сообщается на сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что информация о пропавшем поступила дежурному ЮРПСО днем 7 августа.

«Поступила информация о том, что в районе маршрута 8А «Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз — Лагерь Холодный» Кавказского природного биосферного заповедника пропал турист из Челябинской области. По словам отца пропавшего, его сын приобрел билеты на проход по заповеднику в период с 31 июля по 3 августа, 2 августа вышел на маршрут, однако в установленный день на связь не вышел, в гостиницу не вернулся», — говорится в публикации.

На данный момент потерявшийся 30-летний турист, не обнаружен.

Поиски ведутся силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 21 человек, сотрудниками «Кубань-спас», Южного конно-кинологического центра МЧС России, вертолетчиками Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

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