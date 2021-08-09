Ворвавшийся в детсад с ножом мужчина объяснил свой поступок страхом

Мужчина, проникший с ножом на территорию частного детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области, возможно, находился под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщает издание Neva Today со ссылкой на его показания полиции.

Он признался, что после того, как он «покурил», у него началась паника: ему казалось, что его убьют. При этом он заявил, что у него нет ножа.

Инцидент произошел в понедельник днем в Кудрово. По данным следствия, неизвестный проник на территорию детского сада, где в тот момент не было детей. Сотрудники садика вызвали полицию. Однако, к их приезду мужчина успел скрыться.

В администрации Заневского городского поселения, в которое входит Кудрово, уточнили, что инцидент произошел в частном детском саду «Маленькая страна». По их сведениям, мужчина проник на территорию «в неадекватном состоянии», перелез через забор и забрался на беседку. Во время инцидента дети и персонал находились внутри детсада. Пострадавших нет.

Впоследствии мужчину удалось задержать.