Экстренные службы смогли снять с дерева привязавшую себя экоактивистку

Экстренные службы сняли в вершины дерева экоактивистку, которая просидела там с полудня. Видео ее снятия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что женщину держат сотрудники МЧС и полиции, сажая ее в люльку подъемника пожарного автомобиля. После активистку ведут сотрудники правоохранительных органов.

По данным канала, женщину доставили в отдел полиции.

Активистка сама привязала себя к вершине дерева из-за несогласия с программой реновации столицы. Ее не устраивает строительство нового жилого здания рядом с домом.

При этом женщина забралась на дерево с арбалетом и угрожала спасателям, которые пытались ее снять. В связи с этим место происшествия оцепили.

Как сообщалось в группе Бабушкинского района в Instagram, активистку зовут Ольга. Она просидела на дереве примерно с полудня, не реагируя на просьбы МЧС спуститься.